Touline par la Cie L’Oisellerie Plouescat, 10 décembre 2022, Plouescat.

Touline par la Cie L’Oisellerie

2022-12-10 – 2022-12-10

Théâtre /cirque à partir de 9 ans.

Mayeul Loisel, venu en résidence en janvier dernier à l’Atelier, a créé un spectacle poétique et surprenant, rempli d’images, de mouvements et d’émotions. Sur scène, accompagné du groupe de rock Jorge Bernstein and the Silky Birds of Love, il incarne « O », étrange personnage masqué qui, emporté lors d’une tempête, se retrouve dans une quête initiatique surréaliste. Une mer dans un désert de sable, des patins à roulettes, des mètres et des mètres de ficelles, une lanterne… Où est il ? Qu’attend-il ? Il vivote inlassablement comme sur le bateau de son enfance et se rattrape au cordage de sa touline, pour ne pas se perdre, pour ne pas devenir fou…

Séance scolaire vendredi 16 décembre proposée par l’Ecole de musique de HLC.

10 € tarif plein / 7€ réduit (12-18 ans, adhérents médiathèque, minima sociaux et demandeurs d’emploi), gratuit – 12 ans / Réservation recommandée, billetterie à l’accueil de la médiathèque.

+33 2 98 69 88 81

