Toulikou Le TALUS, 30 octobre 2021, Marseille.

Le TALUS, le samedi 30 octobre à 18:00

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)t au Talus le samedi 30 octobre ! Ce groupe marseillais issue du collectif Bokolo se ramène pour une soirée rythmée par le son des percu’ africaines. Ça va sauter dans tous les sens, alors dit à ta mif, tes cousins, tes amis et tes voisins de se rejoindre au jardin ! Prix d’entrée : 5 euros Oui, aux spectacles vivants ! ▬ Les artistes ▬ Les Toulikou est un groupe de musique marseillais qui s’est constitué en 2020. Le groupe est composé d’un double répertoire : Les percussions africaines : la section est constituée de djembé, de doumdoum et de derbuka. Les morceaux sont issus de la musique traditionnelle mandingue avec des arrangements propres au groupe. Les compositions de Jeff : la section mêle les paroles écrites par Jeff (français, anglais, espagnol), une musique fusionnant les rythmes d’Afrique de l’Ouest avec des styles rock, ska, blues et reggae et des chœurs. La section est constituée de guitares électriques, d’une basse, d’un kamélé n’goni, de djembé et d’une derbuka. ▬ Restauration ▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. ▬ Buvette ▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬ Infos pratiques ▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2021 : 6€ Annuelle RSA 2021 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬ Comment venir ? ▬ Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13012, Marseille Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette Parking gratuit à 200m Tram 1: La Boiseraie Jusqu’à Mars 2022, les stations La Parette – La Boiseraie – Air Bel – La Grognarde – W.Booth – Les Caillols ne sont plus desservies. À la place : – En direction des Caillols Bus T1A dessert les stations Air Bel, La Grognarde, William Booth, Les Caillols, avec la fréquence habituelle du Tram T1. – En direction de La Parette Bus T1B dessert les stations La Boiseraie, La Parette avec une fréquence d’un Bus toutes les 15 minutes. ▬ Covid 19 ▬ – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com >[https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T23:00:00