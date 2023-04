Concert Vents d’Ébène 32 Rue de l’Eglise, 8 mai 2023, Toulenne.

Ouverture de la saison musicales de l’association ATPH avec l’ensemble de clarinettistes issus du Sud-Gironde : Vents d’Ébène.

Direction : Gilles Dubard

Sur réservation..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

32 Rue de l’Eglise Église Saint-Saturnin

Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Opening of the musical season of the ATPH association with the ensemble of clarinettists from the South of Gironde : Vents d’Ébène.

Direction : Gilles Dubard

On reservation.

Apertura de la temporada musical de la asociación ATPH con el conjunto de clarinetistas de Sud-Gironde: Vents d’Ébène.

Dirección: Gilles Dubard

Con reserva previa.

Eröffnung der musikalischen Saison des Vereins ATPH mit dem Klarinettenensemble aus dem Süden der Gironde: Vents d’Ébène.

Leitung: Gilles Dubard

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Sauternes Graves Landes Girondines