Toulaba, c’est ici ou quand le carton devient art Toulaba, c’est ici, 1 avril 2023, Conflans-Sainte-Honorine.

Soyez les bienvenus à l’atelier Toulaba, c’est ici.

Un lieu d’échange et de découverte artisanale et artistique.

Toulaba, c’est ici est ma maison-atelier. Il s’agit d’une ancienne bâtisse construite en 1836. Un ailleurs dépaysant dans les Yvelines. Vous serez plongé dans mon univers de carton et de papier.

Un RDV propice pour me poser des questions, découvrir mes créations en cours de réalisation et me voir travailler sur les différentes techniques du carton et du papier.

Les œuvres artisanales et artistiques évolueront tout au long de ces journées portes ouvertes.

Je fais partie du Collectif Créatif Conflanais

une dizaine d’ateliers du collectif avec 15 artisans devraient être ouverts à cette période.

Nous publierons une carte pour vous indiquer le parcours possible.

Accès : Gare RER Conflans Fin d’oise et gare de Conflans Ste Honorine

https://www.collectifcreatifconflanais.fr

https://www.instagram.com/collectifcreatifconflanais/

https://www.facebook.com/collectifcreatifconflanais/

Toulaba, c'est ici 85 rue Désiré Clément 78700 Conflans-Sainte-Honorine 78700 Chennevières Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T20:00:00+02:00

