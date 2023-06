Toul en musique ! Toul Toul, 21 juin 2023, Toul.

Toul en musique ! Mercredi 21 juin, 19h00 Toul

Venez swinguer dans les rues de Toul ! Les cafés, restaurateurs et groupes animeront la Ville et feront résonner les notes de la place Saint-Mansuy au Port de France, en passant par le centre-ville et la place Henri Miller !

Fanfare, DJ, chorales, pop, rock déjanté… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les oreilles !

Toul Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

© Hartland Villa