Film “Visite Nocturne” Musée Michel Hachet Toul, 14 mai 2022 20:00, Toul. Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Les élèves de l’option cinéma du Lycée Vatelot ont tourné dans les alles un film, de nuit, et le présentent au public. Le court-métrage, de fiction, relate une viste au musée qui devient surprenante après la découverte d’une relique mystérieuse… Musée Michel Hachet Toul 25 rue Gouvion Saint-Cyr 54200 54200 Toul Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle

0383641338 http://www.toul.fr samedi 14 mai – 20h00 à 22h00 Salle des peintures, musée d’art & d’histoire Michel Hachet ©Vincent Lamarque

