Toujours vivante – car la littérature ne meurt jamais Cimetière du Père-Lachaise, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 24 au 25 juillet 2021 :

samedi, dimanche de 15h à 16h50

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival, le comédien Yves Heck (cie Tête chercheuse) lit une sélection d’œuvres d’écrivain•e•s illustres sur les lieux de leur sépulture, au cours de déambulations littéraires à suivre au fil de ses envies aux Cimetières du Père-Lachaise et de Montmartre. Ce projet est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été. Un parcours littéraire, intime et subjectif en 12 fois 20 minutes et 2 cimetières Le comédien Yves Heck (cie Tête chercheuse) propose douze fois vingt minutes de lecture d’extraits d’œuvres subjectivement et amoureusement choisies par l’auteur Thierry Illouz parmi celles des plus illustres écrivain•e•s inhumé•e•s dans deux cimetières emblématiques de la capitale. Une déambulation littéraire à suivre librement sur trois jours

Entrée libre et gratuite Samedi 24 juillet

Cimetière du Père-Lachaise (20ème)

14h45 Accueil entrée principale – Blvd de Ménilmontant

15h Sépulture de Georges Perec

15h30 Sépulture d’Oscar Wilde

16h Sépulture de Paul Éluard

16h30 Sépulture d’Anna de Noailles Dimanche 25 juillet

Cimetière du Père-Lachaise (20ème)

14h45 Accueil entrée principale – Blvd de Ménilmontant

15h Sépulture de Colette

15h30 Sépulture de Jean de La Fontaine

16h Sépulture de Guillaume Apollinaire

16h30 Sépulture de Marcel Proust

A retrouver également au Cimetière de Montmartre (18ème) le samedi 28 août à 15h. Plus d’infos sur cette date en cliquant ici. Thierry Illouz & Yves Heck Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier ici régulièrement la mise à jour de ces informations. Animations -> Lecture / Rencontre Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos Paris 75020

Contact :cie Tête chercheuse infos@tetechercheuse.org https://www.tetechercheuse.org/les-spectacles/toujours-vivante/ https://www.instagram.com/cietetechercheuse/

Yves Heck – cie Tête chercheuse

