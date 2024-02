TOUJOURS UN TUBE (QUI ME RAPPELLE) VIM’ARTS Woincourt, mercredi 3 avril 2024.

Vous avez été des milliers depuis 2015 à aimer le spectacle Tubes d’un jour tubes toujours. Vous allez adorer notre nouveau spectacle épisode 2 : Toujours un Tube (qui me rappelle) !!Notre chorégraphe Nicolas Schwartz s’est librement inspiré de Tubes d’un jour, Tubes toujours pour retrouver l’esprit d’origine qui accompagne les nouveaux et nombreux medleys !!Toute l’histoire part d’une discussion d’un groupe d’amis qui se remémore les bons moments de la vie autour de la musique. Revivez les sixties, parcourez les plus grands succès français et internationaux des années 70, replongez-vous dans l’ambiance unique du Festival mythique de Woodstock, enfilez vos vestes à paillettes sur les rythmes endiablés du disco, reprenez les refrains accrocheurs et indémodables des années 80 et, enfin, enivrez-vous de la chanson française des années 90 !!Nos 18 artistes sur scène se donneront à « plein Tube » pour vivre ensemble un spectacle fait d’énergie, d’enthousiasme, de fête, de joie et d’émotion. Nos musiciens, danseuses, danseurs, chanteuses et chanteurs évolueront sur une mise en scène et un décor exceptionnels pour que ce voyage de joyeuse nostalgie musicale enrichisse encore le souvenir de ces années incroyablement riches.Retrouvez les artistes emblématiques de cette époque bénie: Johnny, Cloclo, Dalida, Eddy Mitchell, Goldman, Rika Zarai, France Gall, Patrick Bruel, Larusso, Toto Cuttugno, Ricchi e Poveri, Les Beattles, Les Stones, Image, Niagara, Gilbert Montagné, Joe Dassin, Lara Fabian, Céline Dion, Nicoletta, Sheila, Patrick Hernandez, Gloria Gaynor, Village People, Daniel Balavoine, Lio, Rose Laurens, Julio Iglesias, JP Mader, De Palmas, Pascal Obispo et tant d’autres… 2h de show en 2 parties pour le meilleur de la musique des années 60 à l’an 2000 !!!

Tarif : 22.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-04-03 à 15:00

VIM’ARTS PLACE DE LA MAIRIE 80520 Woincourt 80