Toujours présent : le Centre abbé Pierre – Emmaüs fête ses dix ans Esteville Esteville Catégories d’évènement: Esteville

Seine-Maritime

Toujours présent : le Centre abbé Pierre – Emmaüs fête ses dix ans Esteville, 22 janvier 2022, Esteville. Toujours présent : le Centre abbé Pierre – Emmaüs fête ses dix ans Esteville

2022-01-22 11:00:00 – 2022-01-22

Esteville Seine-Maritime Le centre Abbé Pierre commémore le 15e anniversaire du décès de l’abbé Pierre,

ainsi que le 10e anniversaire du Centre abbé Pierre – Emmaüs.

Voici le programme de la journée :

11h : Pose de la première pierre du nouveau lieu de vie.

14h : Départ de la marche commémorative, du

Centre abbé Pierre – Emmaüs jusqu’au cimetière.

14h15 : Dépôt sur la tombe de l’abbé Pierre de clefs de

logements construits en 2021 par le Mouvement Emmaüs.

15h : Messe dans l’église d’Esteville.

16h : Goûter fraternel au Centre abbé Pierre – Emmaüs et visite.

17h30 : Concert « Les variations Goldberg » de Jean-Sébastien

Bach par le Conservatoire de Rouen, au Centre abbé Pierre.

19h : Table-ronde au sujet du rapport mondial contre la pauvreté

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org +33 2 35 23 87 76 http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/

