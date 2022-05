Toujours nous chérirons votre mémoire Alhambra, 14 juin 2022, Genève.

Toujours nous chérirons votre mémoire

du mardi 14 juin au mercredi 15 juin à Alhambra

À la fin des années 80, le massacre du plus grand animal que la terre ait jamais porté atteint son apogée. Dans un long et magnifique poème, l’acteur britannique Heathcote Williams se met alors à raconter les baleines. Whale nation célèbre leur espièglerie, la subtilité de leur chant, leurs amours si tendres et leur ample intelligence, mais cette rhapsodie montre aussi l’importance de leur sacrifice dans l’édification de notre civilisation. A partir de Whale nation traduit en français, Tom Tirabosco dessine sous nos yeux de grandes fresques vivantes et éphémères au côté du rappeur Jonas Brülhart, au slam et de Gabriel Scotti à la création d’une enveloppe musicale et sonore. Entre performance théâtrale et concert dessiné, un hommage à la douce reine de nos océans. Date : mardi 14 juin et mercredi 15 juin 2022 Lieu : Théâtre de l’Alhambra, Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève [www.alhambra-geneve.ch](https://www.alhambra-geneve.ch/) **Horaires :** * Ouverture des portes : 18h30 * Représentation : 19h00 * Fin : 20h15 Dès 8 ans Renseignements : [[daniel.thurre@ville-ge.ch](daniel.thurre@ville-ge.ch)](daniel.thurre@ville-ge.ch) Achat des billets à la billetterie spectacle de la Ville de Genève : [https://billetterie-culture.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=1590054722](https://billetterie-culture.geneve.ch/selection/event/date?productId=1590054722) **Tarifs :** * Plein tarif : CHF 20 * Réductions : AVS / AI / Chômeurs : CHF 15 * Autres : Enfants / Etudiants – de 26 ans / Apprentis / Professionnels : CHF 10 * Carte 20 ans/20 frs : CHF 10 Le Muséum Genève soutient ce spectacle produit par le Théâtre de l’Orangerie. Représentations à la salle de l’Alhambra de Genève. [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/toujours-nous-cherirons-votre-memoire/)

Un hommage vibrant aux baleines à travers une performance exceptionnelle.

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



2022-06-14T19:00:00 2022-06-14T20:15:00;2022-06-15T19:00:00 2022-06-15T20:15:00