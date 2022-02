Toujours là, Antonio Gaudencio la place des photographes Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Toujours là, Antonio Gaudencio la place des photographes, 5 mars 2022, Arles. Toujours là, Antonio Gaudencio

du samedi 5 mars au samedi 23 avril à la place des photographes

Des images valent parfois mieux que des mots. 18 mois racontés en 8 tableaux photographiques qui vous toucheront au plus profond de votre âme. Tu es né fils. Tu es devenu un homme, un mari, un père, un ami. Tu es parti. Tu seras toujours un homme, un mari, un père, mon ami. Différemment, mais toujours là… Antonio Gaudencio du 5 mars au 23 avril 2022 Vernissage le samedi 19 mars 2022 La Place des photographes 1 bis, rue Réattu – 13200 Arles

gratuit

Toujours là… Antonio Gaudencio du 5 mars au 23 avril 2022 la place des photographes 1 b rue réattu arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T12:00:00 2022-03-05T18:30:00;2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T18:30:00;2022-03-10T12:00:00 2022-03-10T18:30:00;2022-03-11T12:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-12T12:00:00 2022-03-12T18:30:00;2022-03-16T12:00:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-17T12:00:00 2022-03-17T18:30:00;2022-03-18T12:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T12:00:00 2022-03-19T18:30:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-24T12:00:00 2022-03-24T18:30:00;2022-03-25T12:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-26T12:00:00 2022-03-26T18:30:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T18:30:00;2022-03-31T12:00:00 2022-03-31T18:30:00;2022-04-01T12:00:00 2022-04-01T18:30:00;2022-04-02T12:00:00 2022-04-02T18:30:00;2022-04-06T12:00:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-07T12:00:00 2022-04-07T18:30:00;2022-04-08T12:00:00 2022-04-08T18:30:00;2022-04-09T12:00:00 2022-04-09T18:30:00;2022-04-13T12:00:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-14T12:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-04-15T12:00:00 2022-04-15T18:30:00;2022-04-16T12:00:00 2022-04-16T18:30:00;2022-04-20T12:00:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-21T12:00:00 2022-04-21T18:30:00;2022-04-22T12:00:00 2022-04-22T18:30:00;2022-04-23T12:00:00 2022-04-23T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu la place des photographes Adresse 1 b rue réattu arles 13200 Ville Arles lieuville la place des photographes Arles Departement Bouches-du-Rhône

la place des photographes Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Toujours là, Antonio Gaudencio la place des photographes 2022-03-05 was last modified: by Toujours là, Antonio Gaudencio la place des photographes la place des photographes 5 mars 2022 Arles La Place des photographes Arles

Arles Bouches-du-Rhône