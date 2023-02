TOUJOURS ET ENCORE… TITRE PROVISOIRE THEATRE DU PAVE, 4 avril 2023 00:00, TOULOUSE.

TOUJOURS ET ENCORE… TITRE PROVISOIRE TOUJOURS ET ENCORE… TITRE PROVISOIRE. Un spectacle à la date du 2023-04-04 au 2023-04-08 20:30. Tarif : 21.8 21.8 euros.

THEATRE DU PAVE TOULOUSE Haute-Garonne . « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s‘est passé » (Marx Groucho) Après des années à piétiner les plateaux cirés des théâtres nationaux, internationaux, des caves, des greniers, des champs de tournesol et des pistes de cirque en tout genre…. Après avoir côtoyé le gratin de ceux qui font la pluie et le beau temps du monde de la culture, de ceux qui savent mais ne font pas grand-chose… Après avoir porté inlassablement la parole de grands auteurs (et moins grands…) avec passion et désir surdimensionné… Ce vieil acteur est envahi par cette réflexion : la jeunesse serait parfaite si seulement elle arrivait un peu plus tard dans la vie. Dans un décor des milles et une nuit, notre acteur vieillissant convoque pour la dernière fois tous les auteurs, compositeurs, musiciens, disparus ou encore vivants avec lesquels il a partagé humainement et artistiquement des parcours singuliers, faits de souvenirs, de musiques, de poésies, de cris d’amour et de combats…. Jean-Pierre Beauredon, Claude Delrieu

