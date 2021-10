Toujours debout ! Rize, 7 avril 2022, Villeurbanne.

du jeudi 7 avril 2022 au samedi 9 avril 2022

**Toujours debout !** ——————— ### **Film chorégraphique** Ils sont dix personnes à découvrir dix photographies lors d’une exposition. Dix regards posés et tout s’emballe….La visite débute par un cliché composé d’une vingtaine de visages. L’histoire que ce public crée avec ces personnages en les imaginant dans des tableaux dansés va nous entrainer dans leur propre processus créatif. On pénètre au cœur de leurs envies, de leurs fantasmes comme de leurs peurs. Dans un ballet incessant, les artistes expriment ces différents regards entre espoir, révolte, entraide, indignation, légèreté, amour et insoumission. Des états de corps engagés, éprouvés, qui ont vécu des temps de tensions, de violences mais aussi d’apaisements et de cohésions. Un film chorégraphique fragile, intense, empreinte d’intimité et de générosité où rien n’est figé, où tout n’est qu’envolée et liberté. ### **Pour aller plus loin avec les scolaires….** **Offrir un moment privilégié de rencontre :** le jour de la diffusion du film auprès d’élèves du secondaire, une rencontre avec l’équipe artistique et technique est proposée afin d’échanger sur la création. **Entrer en immersion :** la Cie propose à une ou plusieurs classes de recevoir et ressentir la création chorégraphique autrement en découvrant l’écriture de la pièce. _Ateliers de création :_ pour permettre aux élèves de découvrir la danse contemporaine et d’approfondir ce qui a été vu lors de la diffusion. Il s’agit aussi de renforcer la capacité de chaque élève à trouver sa liberté face aux contraintes. _Restitution :_ – un film retraçant les ateliers de création auprès des classes ; – un film construit à partir d’un des tableaux de la pièce intégré dans la création initiale “Toujours debout !”.

Film chorégraphique créé avec des habitantes et habitants de Villeurbanne dont des résidentes et résidents d’une résidence d’autonomie pour personnes âgées et des danseuses et danseurs professionnels.

Rize, Villeurbanne



