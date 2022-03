“Toujours, c’est vraiment très très long” Malestroit, 25 mars 2022, Malestroit.

Spectacle par le Théâtre du Tapis Bleu

Mamie Gilou vient de mourir, pour très très longtemps … La Petite, sa petite-fille, est revenue pour l’enterrement. Elle est seule. Elle est surtout revenue pour régler leur compte aux monstres de la cave. Les objets familiers de la maison, les objets qui savent et se souviennent, vont alors s’animer, parler d’elle et à travers elle. Ils vont l’aider à démêler les fils, les dits et les non-dits, les violences et les tendresses, les fils de l’arbre familial, toutes les peurs. Et avec elle, ils vont affronter les monstres… A partir de 12 ans.

Vendredi 25 mars à 20h30 à l’auditorium du Pass’Temps

5 euros, réservation au 02 97 75 18 15

+33 2 97 75 18 15

