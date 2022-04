Touik Touik Philomèle – Compagnie A Trois Branches – Festival Vibra’mômes Flers, 28 mai 2022, Flers.

Touik Touik Philomèle – Compagnie A Trois Branches – Festival Vibra’mômes Médiathèque Flers Agglo 9 Rue du Collège Flers

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-28 11:30:00 Médiathèque Flers Agglo 9 Rue du Collège

Flers Orne

(De 6 mois à 5 ans)

Sur un tapis d’éveil géant et douillet comme un nid, les enfants suivront cette histoire, toute en rondeur, d’oiseaux et de cycles de la nature grâce à Sophie Mourot et Edwige Bage, comédiennes, qui poussent la chansonnette, soufflent dans des appeaux et dialoguent même en utilisant la langue des volatiles.

Touik Touik Philomèle joue avec la sensation du temps qui passe, du cycle de la vie et des saisons. Une histoire qui s’efface et qui renaît, toujours la même et pourtant chaque fois renouvelée.

