Marché de Noël à Touffreville-la-Corbeline Touffreville-la-Corbeline, 8 décembre 2023, Touffreville-la-Corbeline.

Touffreville-la-Corbeline,Seine-Maritime

Le comité Touffreville en Fêtes organise un marché de Noël. Bougies, parfums, bijoux, vêtements, confitures et autres idées cadeaux vous attendent. Vin chaud et petites restaurations sur place..

2023-12-08 16:00:00 fin : 2023-12-08 23:00:00. .

Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie



The Touffreville en Fêtes committee is organizing a Christmas market. Candles, perfumes, jewelry, clothes, jams and other gift ideas await you. Mulled wine and light refreshments on site.

El comité Touffreville en Fêtes organiza un mercado navideño. Velas, perfumes, joyas, ropa, mermeladas y otras ideas para regalar le esperan. Vino caliente y refrescos in situ.

Das Komitee Touffreville en Fêtes organisiert einen Weihnachtsmarkt. Kerzen, Parfüms, Schmuck, Kleidung, Marmeladen und andere Geschenkideen warten auf Sie. Glühwein und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche