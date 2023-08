Fête de la ruralité Touffreville-la-Corbeline, 17 septembre 2023, Touffreville-la-Corbeline.

Touffreville-la-Corbeline,Seine-Maritime

Touffreville en Fêtes organise sa célèbre fête de la ruralité avec un concours d’âne normand, un marché artisanal, une ferme pédagogique, une exposition de matériel agricole et des animations diverses. Buvette et restauration sur place..

2023-09-17 09:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie



Touffreville en Fêtes organizes its famous rural festival with a Normandy donkey contest, a craft market, an educational farm, an exhibition of agricultural equipment and various other activities. Refreshments and snacks on site.

Touffreville en Fêtes organiza su famosa fiesta rural con un concurso de asnos normandos, un mercado de artesanía, una granja pedagógica, una exposición de material agrícola y diversos actos. Refrescos y comida disponibles in situ.

Touffreville en Fêtes veranstaltet sein berühmtes Fest des ländlichen Raums mit einem normannischen Eselwettbewerb, einem Kunsthandwerksmarkt, einem pädagogischen Bauernhof, einer Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten und verschiedenen Animationen. Getränke und Speisen vor Ort.

