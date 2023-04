Visite de la cidrerie Le clos d’Estain 733 Route d’Yvetot, 13 septembre 2023, Touffreville-la-Corbeline.

Estelle et Romain vous accueillent au sein de leur ferme à la découverte de leur verger et de leur atelier de fabrication de cidre à Touffreville-la-Corbeline. Venez à la rencontre de ce couple de passionnés qui remet en activité ce clos-masure, ferme typique du Pays de Caux, par la production et la vente de différents produits à base de pommes et la plantation de vergers !

Pour toute la famille. Venez avec vos bottes..

2023-09-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-13 16:30:00. .

733 Route d’Yvetot

Touffreville-la-Corbeline 76190 Seine-Maritime Normandie



Estelle and Romain welcome you to their farm to discover their orchard and their cider making workshop in Touffreville-la-Corbeline. Come and meet this passionate couple who is bringing back to life this clos-masure, a typical farm of the Pays de Caux, by producing and selling different apple-based products and planting orchards!

For the whole family. Come with your boots.

Estelle y Romain te dan la bienvenida a su granja para que descubras su huerto y su taller de elaboración de sidra en Touffreville-la-Corbeline. Ven a conocer a esta pareja apasionada que está restaurando este clos-masure, una granja típica del Pays de Caux, ¡produciendo y vendiendo diversos productos a base de manzana y plantando huertos!

Para toda la familia. Venga con sus botas.

Estelle und Romain heißen Sie auf ihrem Bauernhof in Touffreville-la-Corbeline willkommen, wo Sie ihren Obstgarten und ihre Werkstatt zur Herstellung von Apfelwein entdecken können. Lernen Sie dieses leidenschaftliche Paar kennen, das diesen Clos-masure, einen für das Pays de Caux typischen Bauernhof, durch die Herstellung und den Verkauf verschiedener Apfelprodukte und die Anpflanzung von Obstgärten wieder in Betrieb nimmt!

Für die ganze Familie. Bringen Sie Ihre Stiefel mit.

