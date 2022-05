Touffreville en Fêtes Touffreville-la-Corbeline, 21 mai 2022, Touffreville-la-Corbeline.

Touffreville en Fêtes Touffreville-la-Corbeline

2022-05-21 – 2022-05-22

Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime Touffreville-la-Corbeline

Le week-end sera festif à Touffreville-la-Corbeline avec au programme : n- le samedi : des animations musicales avec déambulations de la Compagnie Karnavage (percussions, flammes et cracheurs de feu) et de Felix le Clown (sculptures sur ballons, bulles de savon géantes et vélo acrobatique) n- le dimanche : une foire à tout, un concours de vélos décorés et une exposition de voitures anciennes nUne fête foraine, buvette et restauration seront sur place tout au long du week-end.

mairietouffreville@orange.fr +33 2 35 95 04 32 http://www.touffrevillelacorbeline.fr/

