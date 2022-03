Toucouleurs au Féminin Le Metronum, 13 mai 2022, Toulouse.

Toucouleurs au Féminin

Le Metronum, le vendredi 13 mai à 17:30

TOUCOULEURS AU FEMININ ———————- Le vendredi 13 mai, Toucouleurs prend place au Metronum pour mettre en lumière les artistes FEMMES dans les Musiques du Monde et les Musiques Urbaines ! **Au programme :** Palabre dans la Music Box à 17h30 : > Débat mouvant _« Les femmes jouent Kif Kif dans les Musique du Monde et les Musiques Urbaines »_ > Humour & Breakdance avec Nad’In, alias Bgirl Flavor Roc : « Un pas dans ma bulle », One Women Show humoristique et rythmé, entrecoupé par des séquences dansées [[https://youtu.be/xUtNDhRhzX0](https://youtu.be/xUtNDhRhzX0)](https://youtu.be/xUtNDhRhzX0) Concert sur la grande scène du Metronum à 20h30 : **• Dobet Gnahoré**, lauréate d’un Grammy awards en 2009, fusionne la modernité de la musique urbaine ivoirienne avec la tradition de ses rythmes ancestraux [https://youtu.be/YV_CdYBfVh4](https://youtu.be/YV_CdYBfVh4) [https://www.dobetgnahore.com/](https://www.dobetgnahore.com/) **• Les Dames de la Joliette** nous emportent dans leurs combats en occitan, en français, en grec, en italien, en sicilien et en espagnol [https://youtu.be/hj_OakqXoz0](https://youtu.be/hj_OakqXoz0) [https://lesdamesdelajoliette.fr/](https://lesdamesdelajoliette.fr/) **• Altess Ego** avec un son nouveau et singulier à la croisée du Hip-hop et du Rnb : [https://youtu.be/nEWhL-HVEiw](https://youtu.be/nEWhL-HVEiw) [https://altessego.com/](https://altessego.com/) **INFOS PRATIQUES** Vendredi 13 mai 2022 Music Box : Gratuit Début : 17h30 Grande scène du Metronum : 12 / 15 € Ouverture des portes : 20h Billetterie en ligne > [https://toucouleurs.festik.net/](https://toucouleurs.festik.net/)

Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T17:30:00 2022-05-13T23:00:00