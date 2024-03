Toucher l’invisible Une soirée sur la vibration ! Jonquières Martigues, jeudi 11 avril 2024.

Public sourd et tout public en recherche de découverte. Dans le cadre du festival Les Vagues sonores, festival de musique contemporaine. A la MJC de Martigues.

Interprète LSF/français Lucie Olive-Sparta.

Avec le soutien du Conseil départemental 13, de la Ville de Martigues et de la Métropole Aix-Marseille-Provence



Programme.

18:30 19:30 Atelier avec la plasticienne Cassandra Felgueiras

19:30 20:00 Oeuvre interprétée par les personnes sourdes, malentendantes et entendantes de l’atelier de création sonore. .

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11 21:00:00

Jonquières Boulevard Emile Zola

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mjc.martigues@wanadoo.fr

