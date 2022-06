Toucher le feu. Femmes céramistes au Japon Musée Guimet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Toucher le feu. Femmes céramistes au Japon Musée Guimet, 1 juin 2022, Paris. Du mercredi 01 juin 2022 au lundi 03 octobre 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. payant De 8,50 à 11,50 euros

Pendant des siècles au Japon, la pratique de la céramique fut réservée aux hommes, interdite aux femmes. Il faut attendre l’après Seconde Guerre mondiale pour que de profondes mutations sociales leur ouvrent l’accès à des formations qui leur permettent de « toucher le feu ». Depuis, les artistes japonaises occupent une place prépondérante dans le domaine de la céramique contemporaine, l’une des plus créatives au monde. La première génération des femmes japonaises qui se consacrent à la céramique combine souvent une formation artistique universitaire à un apprentissage plus traditionnel auprès d’un maître. Celle des années 1940-1960 renouvelle profondément le rapport à la matière ; la nature et ses formes sculpturales sont les traits dominants de cette génération qui fait le choix d’une matière rude, texturée, organique, délaissant le lisse et le doux.particulière. La génération la plus jeune, née dans les années 1970-1980, opère sans hésiter un retour à la porcelaine. Musée Guimet 6, place d’Iéna 75016 Paris Contact : https://www.guimet.fr/

© RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry Ollivier Forme 20-7 (Form 20-7) Fujino Sachiko (née en 1950) 2020 Japon

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Guimet Adresse 6, place d’Iéna Ville Paris lieuville Musée Guimet Paris Departement Paris

Musée Guimet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Toucher le feu. Femmes céramistes au Japon Musée Guimet 2022-06-01 was last modified: by Toucher le feu. Femmes céramistes au Japon Musée Guimet Musée Guimet 1 juin 2022 Musée Guimet Paris Paris

Paris Paris