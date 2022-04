TOUCHER LA PRÉHISTOIRE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) Aurignac, 6 avril 2022, Aurignac.

TOUCHER LA PRÉHISTOIRE (JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAP 2022) MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac

2022-04-06 14:30:00 – 2022-04-06 15:30:00 MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre

Aurignac Haute-Garonne Aurignac

Durant 1h, les participants sont invités à découvrir autrement les collections du Musée et la Préhistoire. Munie d’une mallette tactile, renfermant de nombreuses reconstitutions d’objets préhistoriques, la médiatrice du musée proposera aux visiteurs de se servir de tous leurs sens, le toucher, l’odorat, l’ouïe et la vue pour découvrir les objets du musée et les modes de vie des populations préhistoriques. L’occasion de comprendre comment les outils étaient fabriqués, comment ils étaient utilisés, quels animaux étaient chassés, à quoi servaient les os et la fourrure et comment ils faisaient pour s’éclairer et se chauffer.

Visite gratuite – places limitées – réservation conseillée

Dans le cadre des journées nationales Tourisme & handicap 2022, le Musée de l’Aurignacien propose, a l’attention du public en situation de handicap mental, une visite multisensorielle.

contact@musee-aurignacien.com +33 5 61 90 90 72

