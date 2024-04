Toucher, goûter, sentir à l’arboretum du Tuffeau Arboretum du tuffeau Saint-Gervais-de-Vic, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Au cours d’une promenade botanique guidée, vous pourrez identifier plusieurs centaines d’arbres et arbustes par le toucher les feuilles, par l’odeur des aiguilles par l’observation des fleurs et des fruits.

Arboretum du tuffeau « Le Tuffeau », Saint-Gervais-de-Vic, Sarthe, Pays de la Loire Saint-Gervais-de-Vic 72120 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 39 95 Promenade botanique où l’accent est porté sur une connaissance multi-sensorielle des plantes et des équilibres écologiques. Il s’agit d’identifier les espèces par le toucher des feuilles, par l’odeur des aiguilles ou par l’observation des silhouettes, des écorces, des fleurs et des fruits (petit bassin non protégé). Depuis St Calais, prendre la D303, direction Bessé sur Braye. Après panneau Saint Gervais de Vic, quitter la route principale avant le virage pour prendre la route en face(rue des Mésanges). Longer le ruisseau pendant 3 km puis prendre à gauche la route « Le tuffeau ».

©Nadine Dutier