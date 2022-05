TOUCHE PAS À MON SPOT ! Saint-Viaud, 11 juin 2022, Saint-Viaud.

TOUCHE PAS À MON SPOT ! Saint-Viaud

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Viaud Loire-Atlantique

Touche pas à mon spot ! c’est l’événement nautisme durable en Loire-Atlantique qui associe activité nautique et préservation de l’environnement : parce qu’entre agir et se faire plaisir, pas besoin de choisir ! nSorties gratuites, encadrées et commentées. nPique-Nique Zéro déchet à la charge des participants nPrévoir une tenue adaptée à la pratique d’une activité nautique ! Retrouvez le détail de la journée : 9h45-11h : Sortie de collecte de déchets autour du lac, accompagnés des associations et Hirondelle. nLa collecte est en accès libre. Pensez à vous inscrire ci-dessous, pour coupler l’activité avec l’accès à l’Aquapark. nSi vous avez des gants, apportez-les ! nUn stand du service Environnement de la Communauté de Communes sud estuaire sera à votre disposition aussi pour échanger. n n11h30-12h30 : Accès à l’Aquapark de TSN44 – pour les 40 premiers inscrits de la collecte de déchets. nLe Parc TSN44 c’est un téléski nautique et wakepark mais pas seulement ! nC’est aussi un aquapark, un parcours gonflable sur l’eau, pour petits et grands accessible dès l’âge de 6 ans, sous condition de savoir nager et de faire plus d’1m10 ! n nINSCRIPTION EN LIGNE n(collecte déchets + Aquapark) n( function() { tvar widgetProduit = AllianceReseaux.Widget.Instance( Produit , { idPanier: 8x3y8_M , idIntegration:946, langue: fr , ui: CA-OPBI-115457-66008 } ); twidgetProduit.Initialise(); n})(); n

a.ollivier@tourisme-saint-brevin.fr

Saint-Viaud

dernière mise à jour : 2022-05-13 par