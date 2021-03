Alès Collège Jean Racine 30100 ALES Alès, Gard Touche pas à mon professeur Collège Jean Racine 30100 ALES Alès Catégories d’évènement: Alès

Mettre des mots sur les maux…

Les élèves d’une classe de 3ème ont réalisé avec leur professeur d’histoire, Gille Roumieux du collège Racine à Alès, la brochure « Touche pas à mon professeur ». Pour libérer la parole et revoir la liberté briller dans les yeux de chacun, ce recueil, préfacé par les soeurs de Samuel Paty sera l’occasion d’une table ronde animée en direct par Radio Grille Ouverte depuis le collège Jean Racine le 25 mars à 14h

Plateau radio au collège Racine à l'occasion de la sortie de la brochure réalisée par les élèves « Touche pas à mon professeur » Collège Jean Racine 30100 ALES Rue Joseph Vernet – 30100 Ales Alès Gard

