Moulins-sur-Yèvre Cher Moulins-sur-Yèvre 7 EUR 7 Deux voyageuses, en partance pour le train de l’espoir, devront attendre, s’impatienter pour finalement s’émouvoir des dessous des regards qui siégeront pêle-mêle dans le hall de cette gare très particulière.

Le pouvoir des phrases de ce chef de gare soufflera sur leurs corps en mouvement.

Leurs mains avides de compréhension saisiront chaque mot de cet homme peu ordinaire.

Entre raison et déraison ne fallait-il pas trois protagonistes pour poser, le temps d’un spectacle, l’aventure de certains de nos regards ?

Une éclosion indispensable sur nous-même et sur ceux qui nous entourent. Théâtre dansé – A partir de 5 ans; Nombre de place limité, réservation conseillée.

Tout commence par une pause d’un regard sur d’autres regards.

