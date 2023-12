Marché de Noël Touchay Catégories d’Évènement: Cher

Touchay Marché de Noël Touchay, 16 décembre 2023 07:00, Touchay. Touchay,Cher Marché de Noël tout le week end.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . . Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire



Christmas market all weekend Mercado de Navidad todo el fin de semana Weihnachtsmarkt das ganze Wochenende Mise à jour le 2023-12-04 par OT CHATEAUMEILLANT Détails Heure : 07:00 Catégories d’Évènement: Cher, Touchay Autres Code postal 18160 Adresse Ville Touchay Departement Cher Lieu Ville Touchay Latitude 46.71244 Longitude 2.21092 latitude longitude 46.71244;2.21092

Touchay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/touchay/