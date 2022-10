Touch of groove La Dame de Canton, 11 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 11 novembre 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Sur place : 14 EUR

« Quand la musique se connecte avec l’âme ». Bienvenue dans notre univers teinté de Soul et de Blues.

Touch Of Groove

L’alchimie entre notre musique groovy d’inspiration afro-américaine et une merveilleuse voix chaleureuse et puissante qui touche en plein cœur, offre un voyage aux vertus envoûtantes dont les bonnes ondes qui s’en dégagent font du bien à l’âme. Nous vous offrons un concentré de sensualité et de dynamisme.

LUX THE BAND

LUX, maintenant connu sous le nom de LUX the band , est le produit d’une rencontre fortuite à Paris entre le célèbre guitariste de blues/rock Sylvain Laforge et la new-yorkaise Angela Randall. Leur premier album « SUPER 8 », enregistré au Studio Black Box et produit par Peter Deimel (The Kills, Anna Calvi, Last Shadow Puppets…) est réédité en juin 2019 avec des titres bonus supplémentaires. Le groupe LUX est maintenant de retour en studio – une fois de plus pour travailler avec Peter Deimel – et leur deuxième album complet doit sortir en 2022.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m) Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/touch-of-groove-release-party-1ere-partie-lux-the-band

TOUCH OF GROOVE Release Party + 1ère partie LUX The Band