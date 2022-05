Toubib or not toubib

2022-07-03 17:00:00 – 2022-07-03 15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Un célèbre docteur s’apprête à déclamer son discours devant un parterre de médecins. Il décide de répéter son discours dans la salle de repos des chirurgiens. L’arrivée de confrères préoccupés par autre chose, de personnes totalement inattendues ou qu’il croyait oubliées va l’empêcher de sortir de la pièce, au grand malheur de la directrice de l’hôpital qui se désespère. De quiproquos en mensonges, de mensonges en situation les plus folles, c’est un moment théâtral qui oscille entre fou-rires et bonne humeur. Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Frédéric Fuertès – Durée 120mn

