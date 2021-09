Montreuil Centre de loisirs Mozart Montreuil, Seine-Saint-Denis Tou.te.s ensemble pour moins gaspiller et mieux manger Centre de loisirs Mozart Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Tou.te.s ensemble pour moins gaspiller et mieux manger Centre de loisirs Mozart, 25 novembre 2021, Montreuil. Tou.te.s ensemble pour moins gaspiller et mieux manger

Centre de loisirs Mozart, le jeudi 25 novembre à 11:30 Campagne de pesées Centre de loisirs Mozart Rue Jean Jacques Rousseau, 93000 Bobigny Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T11:30:00 2021-11-25T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Centre de loisirs Mozart Adresse Rue Jean Jacques Rousseau, 93000 Bobigny Ville Montreuil lieuville Centre de loisirs Mozart Montreuil