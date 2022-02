Tou.t.e.s au verger ! Saint-Gonlay Saint-Gonlay Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Gonlay

Tou.t.e.s au verger ! Saint-Gonlay, 5 mars 2022, Saint-Gonlay. Tou.t.e.s au verger ! Saint-Gonlay

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine Saint-Gonlay Tou.t.e.s au verger est un événement organisé par la Maison du Patrimoine en Brocéliande : – De 10h à 12h atelier greffage des pommiers avec Pierre Jolivet des jardiniers Bretilliens pour découvrir et tester les techniques de greffe. – De 14h30 à 17h animation avec le CPIE forêt de Brocéliande sur la biodiversité des vergers. Comment améliorer la biodiversité du verger ? Où installer des abris et des refuges pour la petite faune des insectes ? maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com Tou.t.e.s au verger est un événement organisé par la Maison du Patrimoine en Brocéliande : – De 10h à 12h atelier greffage des pommiers avec Pierre Jolivet des jardiniers Bretilliens pour découvrir et tester les techniques de greffe. – De 14h30 à 17h animation avec le CPIE forêt de Brocéliande sur la biodiversité des vergers. Comment améliorer la biodiversité du verger ? Où installer des abris et des refuges pour la petite faune des insectes ? Saint-Gonlay

dernière mise à jour : 2022-02-11 par OT – Lac de Trémelin

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Gonlay Autres Lieu Saint-Gonlay Adresse Ville Saint-Gonlay lieuville Saint-Gonlay Departement Ille-et-Vilaine

Tou.t.e.s au verger ! Saint-Gonlay 2022-03-05 was last modified: by Tou.t.e.s au verger ! Saint-Gonlay Saint-Gonlay 5 mars 2022 ille-et-vilaine Saint-Gonlay

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine