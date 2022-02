Toto et ses sœurs de Alexander Nanau La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Toto et ses sœurs de Alexander Nanau La Médiathèque, 26 mars 2022, Orléans. Toto et ses sœurs de Alexander Nanau

La Médiathèque, le samedi 26 mars à 15:00

Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration, émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion, il apprend à lire, écrire et danser. Malgré le chaos ambiant. Participez au Prix du public des Yeux doc du 5 mars au 3 avril. Découvrez 4 documentaires et votez pour votre film préféré. Les yeux doc, une ressource en ligne à découvrir sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Projections Docs en docs : Prix du public Les Yeux doc La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque Gambetta, Orléans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans Departement Loiret

La Médiathèque Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Toto et ses sœurs de Alexander Nanau La Médiathèque 2022-03-26 was last modified: by Toto et ses sœurs de Alexander Nanau La Médiathèque La Médiathèque 26 mars 2022 La Médiathèque Orléans orléans

Orléans Loiret