Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Spectacle musical (guitares, batterie, basse, piano, trompette, trombone, clarinette, chœurs) danses et jeux. Toto & les Sauvages c’est une chorale pop avec des vrais morceaux de hippies dedans. Pas à pas, ce groupe à part se transforme en orchestre en mélangeant les langues et les influences entre folk, musique brésilienne et esprit punk. Un cocktail surprenant qui pousse au lâcher prise, au plaisir et à la danse. Sortie de Résidence – 4€ https://www.maisondelavallee.org/ +33 5 62 92 38 38 LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur

