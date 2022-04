TOTEM ou un Sens Commun Carreau de la mine Saint-Michel, 13 mai 2022, Audun-le-Tiche.

TOTEM ou un Sens Commun

Carreau de la mine Saint-Michel, le vendredi 13 mai à 21:30

Dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture Esch2022, la compagnie Deracinemoa investit un site industriel emblématique : le carreau de la mine d’Audun-le-Tiche. Dans ce décor brut et aujourd’hui silencieux, son opéra électro-rock, présenté sur une immense scène flanquée de deux hautes tours, aura un écho particulier. On y suit une population qui s’apprête à migrer et qui, la veille du départ, se livre corps et âme à une dernière fête. Au rythme des chants et des percussions, tous se tiennent prêts à prendre la route et se souviennent ensemble une dernière fois, dans une explosion d’énergie spectaculaire. Conte philosophique grand format, TOTEM implique de nombreux amateurs et des artistes issus de disciplines variées, sur fond de musique et de vidéomapping. Ce spectacle constitue aussi un hommage à un territoire qui s’est construit par les migrations et qui parie aujourd’hui sur la culture pour sortir de l’ère sidérurgique.

Gratuit, sur réservation (lien ci-dessous)

Opéra électro-rock immersif basé sur une fiction : la dernière fête d’une ville avant le départ de tous vers un nouvel ailleurs.

Carreau de la mine Saint-Michel Rue Bétiel Audun-le-Tiche



