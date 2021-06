TOTEM Nouveau Gare au Théâtre, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

TOTEM

du jeudi 8 juillet au samedi 10 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

Avec TOTEM, le chorégraphe Philippe Ménard nous invite à un rituel transgressif, à un surgissement de l’instinct. Prenant comme point de départ sa rencontre bouleversante par la danse avec Raphaël, un enfant autiste, il nous emmène à la marge pour célébrer d’autres façons d’être au monde. TOTEM, cérémonie vibrante où tout semble possible puisque tout peut disparaître, nous plonge dans une réalité augmentée : une ode au sensible et à l’invisible. Pm Compagnie : La Cie pm a été fondée en 2007 et est basée à Paris. Elle développe un travail de présence artistique territoriale mêlant danse, texte et vidéo autour de la notion d’intime/extime. Elle est associée au Vaisseau – Fabrique artistique, au Centre de Réadaptation de Coubert et au Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon. Elle est en résidence à Anis Gras – Le Lieu de l’Autre à Arcueil et au Nouveau Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine. Durée : 45 min Pour réserver vos places : [https://www.placeminute.com/danse/totem,1,35104.html](https://www.placeminute.com/danse/totem,1,35104.html)

13,99€ plein tarif / 10,99€ tarif réduit

Pm Compagnie

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T19:45:00;2021-07-09T19:00:00 2021-07-09T19:45:00;2021-07-10T19:00:00 2021-07-10T19:45:00