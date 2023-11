Apéro Pitch #5 French Tech Alpes – Grenoble x Colaunch Totem Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Apéro Pitch #5 French Tech Alpes – Grenoble x Colaunch Totem Grenoble, 28 novembre 2023, Grenoble. Apéro Pitch #5 French Tech Alpes – Grenoble x Colaunch Mardi 28 novembre, 18h30 Totem sur inscription Mardi 28 novembre 2023

⏱ Rendez-vous 18h30

Totem French Tech Alpes – Grenoble, 16 bld Maréchal Lyautey 38000 Grenoble

3 minutes pour tester le pitch de votre projet, quelques minutes pour répondre à des questions et le reste de la soirée pour avoir les feedbacks d’un public bienveillant et passer un moment convivial ! Vous êtes entrepreneur avec un projet en phase de lancement / création ?

Vous vous demandez si votre idée est la bonne ?

Vous en êtes convaincus mais vous vous posez une tonne de questions ?

Vous voulez confronter votre idée à un public aux multiples facettes et bienveillant ? Vous n’avez pas de projet à pitcher mais …

Vous êtes entrepreneur ?

Vous faites partie de l’écosystème de la création d’activité et de l’innovation ?

Vous êtes simplement curieux et enthousiaste à l’idée de découvrir un projet ? Alors l’Apéro Pitch est fait pour vous ! Totem 16 Bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lnkd.in/e-cUMt3a »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Totem Adresse 16 Bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble Ville Grenoble Departement Isère Lieu Ville Totem Grenoble latitude longitude 45.18503;5.731534

Totem Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/