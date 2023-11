Start-up Week Totem Grenoble, 13 novembre 2023, Grenoble.

Start-up Week 13 – 16 novembre Totem sur inscription

L’événement se déroulera autour de 4 soirées de 17h à 21h et de 4 thématiques Parité, Transition Écologique, Talents et Souveraineté.

13/11 – Talents : Comment bien préparer un recrutement ?

14/11 – Transition Écologique : Marché de la transition écologique : Comment les normes et les réglementations peuvent être un levier de business pour les startups?

15/11 – Parité : Qu’est ce que la parité peut apporter à mon entreprise, et comment la mettre en place ?

16/11 – Souveraineté : L’ingérence industrielle

Pourquoi ?

– Apporter des réponses et des solutions à la communauté d’entrepreneurs du territoire.

– Sensibiliser tout un chacun pour lui permettre d’appréhender les enjeux marchés, sociétaux et technologiques pour mieux y faire face et se les approprier.

– Fédérer et mettre en lien les membres de l’écosystème actifs sur ces sujets avec la communauté tech entrepreneuriale locale.

Totem 16 Bd Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/t2e »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T17:30:00+01:00 – 2023-11-13T21:00:00+01:00

2023-11-16T17:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00