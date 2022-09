Mini conf ‘ : plantes et insectes, une collaboration réussie – Le Temps des Sciences Totem de l’Innovation (22) Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Mini conf ‘ : plantes et insectes, une collaboration réussie – Le Temps des Sciences Totem de l’Innovation (22), 13 octobre 2022, Saint-Brieuc. Mini conf ‘ : plantes et insectes, une collaboration réussie – Le Temps des Sciences Jeudi 13 octobre, 18h00 Totem de l’Innovation (22)

Entrée libre et gratuite

Cette mini conf’ vous permettra de découvrir les différentes stratégies de communication développées par les plantes pour interagir avec les insectes, indispensables à la pollinisation. Totem de l’Innovation (22) 2 Rue de la Gare, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Cette mini conf’ vous permettra de découvrir les différentes stratégies de communication développées par les plantes pour interagir avec les insectes, indispensables à la pollinisation. Elle mettra en lumière les menaces qui pèsent sur ces pollinisateurs, comment les préserver et les dernières découvertes scientifiques sur le sujet. Par Bertrand Schatz, directeur de recherche au CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) du CNRS de Montpellier et directeur du groupement national de recherche POLLINÉCO. Dans le cadre de “la nuit au totem”, un challenge d’initiation à l’entrepreneuriat à destination des étudiants de Saint-Brieuc avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, Entreprendre pour apprendre, PEPITE Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T18:00:00+02:00

2022-10-13T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Totem de l'Innovation (22) Adresse 2 Rue de la Gare, 22000 Saint-Brieuc Ville Saint-Brieuc Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Totem de l'Innovation (22) Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Totem de l'Innovation (22) Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Mini conf ‘ : plantes et insectes, une collaboration réussie – Le Temps des Sciences Totem de l’Innovation (22) 2022-10-13 was last modified: by Mini conf ‘ : plantes et insectes, une collaboration réussie – Le Temps des Sciences Totem de l’Innovation (22) Totem de l'Innovation (22) 13 octobre 2022 saint-brieuc Totem de l'Innovation (22) Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor