Totem 2021 Nefs / Machines de l’Ile, 18 septembre 2021, Nantes.

2021-09-18

Horaire : 12:00 21:00

Gratuit : oui Entrée libre

Découvrez et entrez dans l’univers du numérique festif et responsable avec l’évènement TOTEM ! Implanté sous les Nefs à Nantes, ce village du numérique vous offre un programme riche en expériences et en découvertes. Au menu de cette journée, plusieurs zones thématiques : grande collecte de déchets électroniques, ateliers ludiques “Do It Yourself”, divertissements en tout genre (jeux vidéo, réalité virtuelle, Dj Sets, etc…), défis sportifs. Qui a dit que le numérique ne permettait pas de sortir de son canapé ? Sur TOTEM, on vous propose de venir vous amuser tout au long de la journée en famille ou entre amis. Entre défis sportifs en réalité virtuelle (foot, tennis, skate et formule 1), tests de jeux vidéo originaux, blind test géant et dj sets, … découvrir l’univers du numérique n’aura jamais été aussi festif !Mais, TOTEM sera également l’occasion de sensibiliser de manière ludique les petits comme les grands sur l’impact environnemental du numérique. Et oui ! Même s’il permet de s’amuser, il faut savoir l’utiliser de manière responsable. On vous propose donc de plonger dans le monde du réemploi numérique : ateliers de réparation, création d’œuvres numériques et conférences seront au programme pour vous faire découvrir la richesse des possibilités de seconde vie d’un vieil objet électronique ! D’ailleurs, on vous met à contribution ! Vous avez des vieux objets électroniques dont vous ne vous servez plus ? Participez à notre grande collecte d’objets numériques : vieux téléphones, batteries, écouteurs, consoles, walkmans ou encore ordinateurs cassés, on récolte tout ! Ici, rien ne se jette, tout se recycle ! Dans le cadre de Nantes Digital Week

Nefs / Machines de l’Ile Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes