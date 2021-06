Totalement 90 Théâtre de Longjumeau, 18 novembre 2021-18 novembre 2021, Longjumeau.

Théâtre de Longjumeau, le jeudi 18 novembre à 20:00

Totalement 90 accueillera le chanteur Boris qui nous invitera à sa Soirée Disco et Yannick, un peu plus tard, qui a rendu célèbre Ces soirées-là. Les années 90 ont aussi vu le début de carrière d’Indra qui s’est fait connaître avec Misery.Les boys band ont connu aussi leur heure de gloire durant les années 90 et sur la scène les Worlds Apart viendront faire revivre ce phénomène en interprétant leurs plus grands tubes tels que Baby come back, Everlasting love et la reprise de Jean-Jacques Goldman, Je te donne qui les ont propulsé en tête des hit-parades. On retrouvera également Poetic Lover, les chanteurs de Prenons notre temps ou Qu’ il en soit ainsi révélés dans « Graine de Stars » avaient fait sensation à la fin des années 90 avec leurs chansons romantiques à mi-chemin entre soul et R&B.

Tarifs: de 35€ à 45€

WORLDS APART, POETIC LOVER, INDRA, BORIS, YANNICK En maîtres de cérémonie, Charly et Lulu sauront à coup sûr mettre le feu lors de cette soirée « Totalement 90 ».

Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne



2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:00:00