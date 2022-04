TOTAL TELEPHONE + DEUS EXX MACHINA Cherrydon La Penne-sur-Huveaune Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Penne-sur-Huveaune

TOTAL TELEPHONE + DEUS EXX MACHINA Cherrydon, 13 mai 2022, La Penne-sur-Huveaune. TOTAL TELEPHONE + DEUS EXX MACHINA

Cherrydon, le vendredi 13 mai à 21:00

Ouverture des portes 18H 21H: 1ère partie DEUS EXX MACHINA ( Rock ) 22H: Tribute TELEPHONE By TOTAL TELEPHONE PAF: 10 € Infoline & Réservation Chris: 06 64 80 30 85

10€

♫♫♫ Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T21:00:00 2022-05-13T23:59:00

