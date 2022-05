Total festum per la Calandreta del pais de pamias Derrière l’église,Pailhes (09)

Concerts : cocanha, Bal: le mange bal dj set, super parquet Spectacle par Florent mercadier Animations enfants Chapiteau Marché d’artisans et producteurs Buvette associative bières artisanales Food trucks Entrée libre de 14h à 2h00 *source : événement [Total festum per la Calandreta del pais de pamias](https://agendatrad.org/e/36498) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Libre

