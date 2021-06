TOTAL FESTUM Gignac, 25 juin 2021-25 juin 2021, Gignac.

TOTAL FESTUM 2021-06-25 18:00:00 – 2021-06-25

Gignac 34150 Gignac

5 5 EUR Cette année, le Sonambule est partenaire du Festival Total Festum, porté par la Calandreta de Gignac, qui se déroulera sur le site de la Meuse à Gignac.

18 Ouverture du site

19h Concert Verger Cavalié

21h Concert Sages comme des sauvages

Tarifs 10€ / 5€ – 18 ans / Gratuit – 12 ans

19 h Verger Cavalié

Quand se gonflent les poumons de l’un et le soufflet de l’autre, l’air raconte toujours une histoire. L’accordéon de Guilhem Verger met en relief le chant de Laurent Cavalié, et colore son groove puissant à la Bombe du Lauragais.

Connectés au patrimoine poétique Occitan mais aussi à leur imaginaire, attachés à leur sol et aux gens qui l’habitent, ils se sont réunis autour de la vision commune d’un monde d’échange permanent entre l’ici et l’ailleurs, gageant que c’est en ayant bien les pieds dans sa terre que l’on s’ouvre à l’extérieur.

21h Sages comme des sauvages

Avec son nouvel album « Luxe misère », le quatuor nous offre une musique toujours aussi généreuse et inclassable, toujours tribale et raffinée, encore et toujours sage et sauvage, urbaine et enracinée, en se jouant plus que jamais des langues et des frontières.

Ava CARRERE Lead / Guitare / Percussions

Ismael COLOMBANI Lead / Instruments à cordes

Osvaldo HERNANDEZ Percus

Emilie ALLENDA Basson / Percus / Chœurs

Information et réservation : www.lesonambule.fr

