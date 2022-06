TOTAL FESTUM – FEUX DE LA SAINT JEAN Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: 11430

Gruissan 11430 Chants, musiques, histoires contées, danses, expositions, le programme est à la hauteur de ce qui fonde la culture « d’ici ».

De quoi se rencontrer, faire la fête et continuer à apprécier les traditions made in Occitanie. Portée par la région Occitanie, Total Festum version 2022 permettra à tous de partager et transmettre notre langue d’Oc à travers des rendez-vous qui s’annoncent toujours aussi passionnants. Feux de la Saint Jean, apéritif animé par la Batucada Les Fouzils.

Bal occitan animé par « Camille en Bal ».

Grillades, buvette, restauration, une soirée conviviale en perspective qui terminera en musique autour du brasier de la Saint Jean. Gruissan

