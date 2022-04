“Total Festum” : fête de la culture occitane Rampoux Rampoux Catégories d’évènement: Lot

2022-07-02 – 2022-07-03

Rampoux Lot Rampoux Animations, stages, bals…

Ateliers de musique et chant trad, grand bal. A cette occasion, l’AMTP Quercy et Los Barjacaires vous propose une journée festive autour de la langue, de la musique, de la danse, du chant occitans…

Venez dansez au son de la cornemuse et de l’accordéon !

Vous êtes invités pour un bal frénétique sur un répertoire traditionnel ou sur des compositions originales, entre rondes, polkas et bourrées endiablées. Animations, stages, bals…

Ateliers de musique et chant trad, grand bal. ©AMTP QUERCY

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

