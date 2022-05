Total Festum Festival Tarn Coeur d’Occitanie Place de l’Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout,France,Vielmur-sur-Agout (81)

Total Festum Festival Tarn Coeur d’Occitanie Place de l’Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout,France,Vielmur-sur-Agout (81), 24 juin 2022, . Total Festum Festival Tarn Coeur d’Occitanie

Place de l’Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout, France, Vielmur-sur-Agout (81), le vendredi 24 juin à 19:00

Vendredi 24 juin 2022 : – 19h00 Auberge Occitane – 20h00 Danse des écoliers – et Bal Occitan animé par le groupe Bouilleurs de son – 22h30 Feu de la St Jean – 23h00 Concert avec le groupe les Barbeaux. Samedi 25 juin 2022: – 15h00 marché de producteurs – jeux – Intronisation de la confrérie de la Marquisette – 21h00 Concert avec le groupe Les Bombes 2 Bal. *source : événement [Total Festum Festival Tarn Coeur d’Occitanie](https://agendatrad.org/e/36530) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Bouilleur de Sons, Les Bombes 2 bal et Les barbeaux Place de l’Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout,France,Vielmur-sur-Agout (81) Place de l’Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout, France, 81570 Vielmur-sur-Agout, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T19:00:00 2022-06-24T01:00:00

Détails Autres Lieu Place de l'Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout,France,Vielmur-sur-Agout (81) Adresse Place de l'Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout, France, 81570 Vielmur-sur-Agout, France lieuville Place de l'Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout,France,Vielmur-sur-Agout (81)

Place de l'Esplanade 81570 Vielmur-sur-Agout,France,Vielmur-sur-Agout (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//