Total Festum Face mairie,Montady (34)

Total Festum Face mairie,Montady (34), 21 mai 2022, . Total Festum

Face mairie, Montady (34), le samedi 21 mai à 18:00

18 : 00 à 19 : 00 – Tresaur del patrimòni ! Balade patrimoine en musique avec notre guide accompagné des cornemuses de l’escòla de bodegas de Vilardonel 19 : 00 – Inauguration de la plaque « l’ostal de las associacions » par Monsieur le maire – Aperitiu Repa sur place : Salade de Chèvre miel, Ragoût d’escoubilles, Tarte aux pommes. Menu à 12 euros, enfant 8 euros. Réservation jusqu’au Mercredi 18 Mai 2022 au 07 82 82 72 20. 21 : 00 – Cants occitans des enfants de l’école, suivi du Concert du groupe aveyronnais Brick a Drac, des instruments traditionnels pour une musique moderne et entrainante. 23 : 00 – Grand fuòc de Sant-Joan – Danças e musica autour du feu de la Saint Jean avec l’escòla de bodegas *source : événement [Total Festum](https://agendatrad.org/e/36095) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Brick A Drac Face mairie,Montady (34) Avenue des platanes Face mairie, 34310 Montady, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T23:30:00

Détails Autres Lieu Face mairie,Montady (34) Adresse Avenue des platanes Face mairie, 34310 Montady, France lieuville Face mairie,Montady (34)

Face mairie,Montady (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//