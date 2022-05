Total Festum à Portiragnes 12,Rue Muette,Portiragnes (34)

Total Festum à Portiragnes 12,Rue Muette,Portiragnes (34), 18 juin 2022, . Total Festum à Portiragnes

12, Rue Muette, Portiragnes (34), le samedi 18 juin à 18:00 avec Le cOeur des hommes des Corbières, Lo Buòu de Portiragnes et le théâtre des origines 12,Rue Muette,Portiragnes (34) 12, Rue Muette, 34420 Portiragnes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T18:00:00 2022-06-18T00:00:00

Détails Autres Lieu 12,Rue Muette,Portiragnes (34) Adresse 12, Rue Muette, 34420 Portiragnes, France lieuville 12,Rue Muette,Portiragnes (34)