Hagedet 65700 Hagedet Après deux ans d’absence, le 5ème Total Festum d’Hagedet est lancé.

Auto proclamé « Le plus petit festival de Bigorre ». Leur ambition est toujours la même : proposer un moment convivial pour célébrer la culture occitane et les artistes qui la font vivre. Le tout sur fond de bons produits et mélange de générations.

Spectacles de contes, concerts de chants polyphoniques, apéritif, méchoui, concert afro rock psychédélique, rock gascon, fanfare et soupe à l’oignon pour la fin de soirée ! Total Festum est un festival régional qui célèbre la culture occitane portée par différentes associations dans plusieurs villages d’Occitanie. https://www.facebook.com/events/367804651832691/?ref=110 Place Guy Lasbats HAGEDET Hagedet

